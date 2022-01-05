الخارجية التركية: دعوة اليونان بالاعترف ببطلان اتفاقيتها البحرية مع حكومة الوفاق استفزازية

ليبيا – اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، أن دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لأنقرة بالاعتراف ببطلان اتفاقيتها مع حكومة الوفاق السابقة لتعيين الحدود البحرية بأنها “استفزازية”، مشددة على أن هذه التصريحات دليل جديد على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار.

الخارجية التركية وفي بيان لها نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت: “خطاب وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين”، مضيفة: “اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط”.

وتابعت الوزارة في بيانها :”تصريحات دندياس تعتبر دليلًا جديدًا على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار”، مشيرة إلى أن أنقرة ترفض اعتبار اليونان إرادة بلدنا للدفاع عن حقوقها كتهديد عليها والتهديد الحقيقي في المنطقة ناجم عن أعمال اليونان الأحادية التي تتسبب بتصعيد التوتر.

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