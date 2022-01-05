مؤتمر دولي مرتقب حول ليبيا في روما خلال مارس المقبل

كشفت مصادر دبلوماسية في روما أن إيطاليا تبحث عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، وسط ترجيح من قبلها بعقده في شهر مارس المقبل، وفق ما نقلته صحيفة “الشروق” المصرية.

ولم توضح المصادر جدول أعمال المؤتمر أو الأطراف التي ستشارك فيه، لكنها أشارت إلى أن روما تسعى لاستضافته؛ لمتابعة مخرجات مؤتمر باريس المُنعقد في شهر نوفمبر الماضي.

وكانت مصادر إيطالية في رئاسة الوزراء قد كشفت لوكالة “آكي”، عقب اجتماع باريس حول ليبيا، عن عزم روما استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكيليني أكد، في مداخلة له عبر قناة “218 نيوز”، في وقت سابق، وجود قلق دبلوماسي رافق انعقاد مؤتمر باريس بشأن ليبيا بسبب اختلاف وجهات النظر بين روما وباريس حول القوانين الانتخابية.

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