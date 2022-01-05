الغنوشي وآخرون أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بالانتخابات

قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تعيين إحدى جلساتها خلال شهر يناير الجاري للنظر في القضايا المرفوعة ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والمترشحين لرئاسية 2019 رئيس الحكومة سابقا يوسف الشاهد، ووزير الدفاع سابقا عبد الكريم الزبيدي ورجل الأعمال سليم الرياحي وذلك بخصوص ما جاء في تقرير صادر عن محكمة المحاسبات حول ما نسب إليهم من مخالفات بمناسبة الانتخابات التشريعية بالنسبة للغنوشي، والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 للثلاثة الباقين.

وتتمثل المخالفات الانتخابية المنسوبة إلى المتهمين في مخالفة القانون الانتخابي من حيث اعتماد الاشهار السياسي وعدم الإفصاح عن موارد الحملة الانتخابية بالإضافة إلى عدم شرعية موارد تمويل الحملة الانتخابية للبعض منهم.

وحسب التقرير الرقابي ذاته، فقد تبين أن قناة تلفزيه واصلت الإشهار السياسي لفائدة أحد المترشحين للرئاسية رغم دخول فترة الصمت الانتخابي وتعمد قنوات تلفزيه وإذاعة خاصة تقديم نتائج استطلاعات رأي حول حظوظ المترشحين للرئاسية السابقة لأوانها.