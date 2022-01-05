بحث الأوضاع الأمنية داخل مدينة زليتن

إجتمع النائب العام المستشار “الصديق الصور” اليوم الاربعاء ،مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “عبدالحكيم الخيتوني” ومدير أمن زليتن عقيد “عطية الطالب” بحضور رئيس البحث الجنائي زليتن وأعضاء من النيابة بمكتب النائب العام.

واستعرض خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل مدينة زليتن وسير العمل الأمني في ضبط المجرمين والمطلوبين للنيابة العامة، ومدى التزام رجال الشرطة في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن النيابة العامة واحترام الإجراءات التشريعية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أخر المهام التي انجزت بناء على التعليمات التي صدرت عن النائب العام في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في هذه الجرائم.