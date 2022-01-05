حويلي: الأرقام الوطنية المزورة كانت مهيئة ومجهزة لتنصيب شخصيات معينة في الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الأسباب التي منعت مفوضية الانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية واقعية وموجودة، وهذا الانسداد سببه المفوضية نفسها، محملًا إياها المسؤولية لأنها وضعت نفسها في هذه العملية.

حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عماد السايح صرح أن مجلس النواب ترك المفوضية تصارع الضغوطات لوحدها، مبينًا أن السايح هو من قبل بالقوانين المعيبة التي تضع المفوضية في الإشكاليات، بحسب قوله.

وأضاف: “هذه القوانين رفضها الشريك وفي المرة السابقة عندما رفض الشريك هذه القوانين أنت رحبت وأوقفت العملية، لكنك الآن استمريت وقلنا لك أن الوقت غير كافٍ لإجراء انتخابات عادلة ولم تستطع أن تدافع عن الطعون؛ لأن الوقت لم يسمح لك وليس لديك الوقت لتدافع، وكان يجب عليك أن تلتزم، لكن أنت ذهبت وأخرت 20 يوم و10 تعديلات على القانون المعيب! هو أحال الكرة على القضاء ولا يجوز لرئيس المفوضية أن يطعن في أحكام القضاء ومعظمها كانت شكلية”.

كما أضاف: “الردود غير مقنعة، ولكن هناك أمور أخرى يجب أن نقف عليها، التزوير في السجل الانتخابي هناك أكثر من 500 ألف رقم وطني مزور، وتقول انتخابات في 24 يناير هذا نوع من العبث، المفوضية أخطأت خطأ كبير جدًا بأن جعلت موطنها في الطعون القضائية مقراتها حيث هذا حجب المراسلات على إدارة القضاء فالمفروض المفوضية تدافع عنها إدارة القضايا في جميع الفروع سواء في سبها بنغازي أو طرابلس، لكن إدارة القضايا لم يصلها أي إشعار في أي طعن ضد المفوضية واستئناف ضدها؛ لأنها وضعت دار الإخطار هي مقراتها”.

واعتبر أنه بحسب القانون “المعيب” يحق لسيف الإسلام الترشح لكنه أربك المشهد دوليًا ومحليًا بترشحه، لأن مجلس الدولة أصر المشاركة مع مجلس النواب الا يكون المترشح متهمًا، وليس أن يكون عليه حكم بات، لافتًا إلى أن سيف الإسلام عليه حكم بالإعدام ولم يكن حكم بات من المحكمة العليا لكن نتيجة القانون “المعيب” يحق له الترشح، بحسب تعبيره.

حويلي استطرد بالقول: “أمريكا مصرة على الانتخابات؛ لأنها تريد أن تجد رئيس معترف من الليبيين بالكامل لكي يعطيها ورقة أن تخرج الفاقنر وبعد ذلك تقوم القوات الأمريكية وبمساعدة قوات أخرى بضرب الفاقنر في ليبيا، لأن الفاغنر حاليًا حتى الدولة الروسية لا تعترف بهم. عندما أربكت روسيا المشهد على أمريكا وأدخلت مرشحها سيف الإسلام القذافي أربك المشهد، خاصة أن سيف الإسلام لديه حظوظ مشاركة ونفوذ ولا يريدون الأمريكان بدلًا من أن يكونوا الداعمين الأقوياء للانتخابات تنصلوا ولا يريدون انتخابات وتمت عملية دحرجة الانتخابات بهذه الكيفية”.

وأكد على أن رئيس حكومة الوحدة قد أربك المشهد محليًا، وعلى الحسابات التي كانت على التزوير المعد والأرقام الوطنية المزورة والبطاقات التي تم شراؤها أو سرقت أو اختفت كلها كانت مهيئة ومجهزة لتنصيب شخصيات معينة، لكن المعنيين رأوا ترشح الدبيبة وسيف الإسلام قد أربك المشهد، لذلك تراجعوا عن العملية الانتخابية ويرون أنه باستمرارها سيفقدون نتيجة الانتخابات، وفقًا لقوله.

وعلق على ما يتم تداوله عن لقاءات غير معلنة تستضيفها المغرب بين رئيس مجلس الدولة ورئيس البرلمان وعدم الإعلان عنها للآن قائلًا: “السبب ما دام لم يعلن عنها يعني أن الأمور ليست بمسارها الصحيح، شخصيًا ليس لدي علم أنه سيكون هناك لقاء بين مجلس الدولة والنواب واقترحت في الجلسة عدم السماح بلقاء رئيس مجلس الدولة لوحده مع رئيس مجلس النواب لأننا مؤسسة، نحن فرحنا بالبداية أنه سيكون الاجتماع الأول في القاهرة والثاني في انقرة وقلنا أن هذا من باب تصالح مصر وتركيا على أيدي الليبيين لتكون مبادرة خير، لكن للأسف بما أنه تغير الاجتماع لدولة المغرب أنا لم أستبشر خير بمخرجاته والتعتيم الإعلامي”.

حويلي تابع: “لا يوجد تأكيدات أنه تم اللقاء سرًا كما قالت بعض وكالات الأنباء وأعضاء مجلس الدولة ليس لدينا أي معلومات، ولكن لدينا علم باللقاء، فرئيس المجلس قال في الجلسة الماضية إنه سيكون هناك لقاء بحكم الاتفاق السياسي يقول يجب أن يتوافق المجلسين على الأطر الدستورية، نحن مرحبون بالاجتماع لكن بهذه الأطر والكيفية توضع علامات استفهام كبيرة عليه وسيعرض علينا نتائج الاجتماع يوم الخميس القادم خلال الجلسة”.

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