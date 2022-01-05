مصر وتشاد تؤكدان على ضرورة إخراج المرتزقة والتنظيمات المتطرفة من ليبيا

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، محمد إدريس ديبى.

وعقد الطرفان لقاء بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الطرفان اتفقا خلال اللقاء على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة العناصر الأجنبية المسلحة المتواجدة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم الى المحيط الإقليمي.