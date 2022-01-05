مندوب ليبيا بالجامعة العربية يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، مع مندوب دولة قطر لدى الجامعة السفير سالم مبارك آل شافى، وذلك خلال اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة.

و أشار الجانبان إلى عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة،التي تربط بين البلدين ، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا، نحو تحقيق مصالح الشعبين.

وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحة العربية وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.