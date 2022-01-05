العامة للكهرباء تكشف عن سرقة أسلاك في عدد من المناطق

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهرباء مسافة 7320 متر بمناطق مختلفة تسببت في انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمحلات التجارية والمزارع.

وأكدت الشركة أنه تم أمس الثلاثاء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 2000 متر علي خط سما من 30 غوط الرمان بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء.

وأضافت أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500متر على خط الشركة التركية من 30 المنار بدائرة توزيع القره بولي.

وأشارت إلى أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 450 متر علي خط الجقاندة من 30 قصر بن غشير ، كما تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 350 متر على خط سي عمر من 220 القره بولي بدائرة توزيع المرقب.

وأكدت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3000 متر علي خط الطوير من 66 سوف مما تسبب في فصل التغذية على نحو 15 محول بدائرة توزيع شرق سوف الجين.

وبينت الشركة أنه تمت سرقة كابل أرضي حجم 240 مسافة 20 متر من المحطة الجاهزة المسنين بدائرة توزيع طرابلس.