الرطيل: المفوضية العليا تغرق في مستنقع الخلافات ولن تتمكن من تحديد موعد قريب للانتخابات

ليبيا – أكد أستاذ القانون الدستوري سليمان الرطيل أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح جانبه الصواب في توضيح معنى “القوة القاهرة”، مؤكدًا أن “القوة القاهرة” مفهوم قانوني منضبط بمعناه، ويعني الظروف التي لا يمكن تجاوزها والعمل معها، بحسب قوله.

الرطيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اعتبر أن مجمل الصعوبات التي كشف عنها السائح في إحاطته تمثل المعنى الصحيح لها، مضيفًا: “زوال هذه القوة القاهرة لتحديد موعد للانتخابات لن يكون إلا بزوال أسبابها”.

وتابع الرطيل: “يجب ألا توصف النتيجة بالقوة القاهرة فالتهديدات وتضارب أحكام المحاكم ومحاصرة المفوضية بضيق الوقت، كلها نتائج لسبب واضح وهو صراع مجلسي النواب والدولة”.

ورأى أن مجلس النواب تسبب في كل هذه العراقيل بتصرفاته الأحادية وتصميم كل التشريعات على مقاس مصالح قادته. أما مجلس الدولة فذهب أيضًا للعرقلة، لا لأن عمل مجلس النواب غير قانوني؛ بل لأنه لا يوافق مصالحه، بدليل أنه تقارب أمس معه عندما التقت المصالح.

وأكد أن مجلس النواب ما زال سائرًا في طريق العرقلة، مضيفًا: “ما معنى أن يطلب من المفوضية تحديد موعد جديد، بينما لجنته التي شكلها لإعداد خارطة طريق ما زالت تعمل على تحديد شكل المرحلة المقبلة بما فيها الانتخابات، لو كان النواب صادقين لأصدروا قرارًا بوقف عملها”.

وأشار إلى أن المفوضية متجهة للغرق أكثر في مستنقع الخلافات الليبية ولن تتمكن من تحديد أي موعد قريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية