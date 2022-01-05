توافق “مصري – تشادي” على خروج العناصر الأجنبية المسلحة من ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد ديبي تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار.

وتوافق الجانبان خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة على ضرورة أن تتضمن العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج العناصر الأجنبية المسلحة كافة من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة من ليبيا.

وشدد الجانبان على ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري للعناصر الأجنبية إلى خارج البلاد بما يشكل تهديدا للمحيط الإقليمي وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وكان “السيسي” قد أكد، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبل أسبوعين على دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

جديرٌ بالذكر أن دبي أكد خلال في اجتماعه مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني في شهر أغسطس الماضي على التزام تشاد تجاه ليبيا ومساعدتها لإبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مشددًا على دعم بلاده للاتفاقية الرباعية.

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