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مدير مركز المناهج التعليمية: ننتظر الإفراج عن التفويض المالي و نخشى عدم تمكننا من إيصال الكتاب المدرسي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي إن “المركز في انتظار الإفراج عن التفويض المالي الخاص بعمال المناولة الذين لم يتحصلوا على رواتبهم لأكثر من سنة، و نخشى أن يصل الكتاب المدرسي ولا نتمكن من إيصاله إلى البلديات والمراقبات التعليمية”.

و أكد الوندي  في تصريحات إعلامية أن “وزير التعليم المكلف كان قد وعد بتحويل التفويض في أقرب وقت و أنهم في انتظار الإفراج لأكثر من أسبوعين ولا جديد”.

و أشار مدير مركز المناهج التعليمية إلى أنهم “لم يتمكنوا من توزيع الكتب المتوفرة في المخازن للسبب نفسه  رغم مخاطبتهم للمسؤولين و لكن دون جدوى”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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