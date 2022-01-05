مدير مركز المناهج التعليمية: ننتظر الإفراج عن التفويض المالي و نخشى عدم تمكننا من إيصال الكتاب المدرسي

قال مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي إن “المركز في انتظار الإفراج عن التفويض المالي الخاص بعمال المناولة الذين لم يتحصلوا على رواتبهم لأكثر من سنة، و نخشى أن يصل الكتاب المدرسي ولا نتمكن من إيصاله إلى البلديات والمراقبات التعليمية”.

و أكد الوندي في تصريحات إعلامية أن “وزير التعليم المكلف كان قد وعد بتحويل التفويض في أقرب وقت و أنهم في انتظار الإفراج لأكثر من أسبوعين ولا جديد”.

و أشار مدير مركز المناهج التعليمية إلى أنهم “لم يتمكنوا من توزيع الكتب المتوفرة في المخازن للسبب نفسه رغم مخاطبتهم للمسؤولين و لكن دون جدوى”.