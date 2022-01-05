بلدية بنغازي تُتابع تعويض المواطنين المُتضررة عقاراتهم جراء حرب الإرهاب

العنوان – بنغازي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس ديون وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الشرقية أبوبكر البرغثي تعويض المواطنين المُتضررة عقاراتهم جراء الحرب على الإرهاب.

ومدير مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية السيد /م. عماد أكويري بحضور عدد من أعضاء لجنة حصر الأضرار

وناقش اللقاء الإجراءات المُتخذة من قبل اللجنة بشأن حصر المباني المُتضررة ، حيث قدمت اللجنة شرحاً وافياً عن الإجراءات التي قامت بها خلال الفترة الماضية والمُتمثلة في إستفياء حصر عدد (6666 ) عقار مُتضرر بشكل كامل وجزئي ،والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملها وإمكانية مُعالجتها .

وأكد رئيس المجلس التسييري على ضرورة البدء الفعلي في تحديد قيم هذه التعويضات وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير ، وذلك بأسرع وقت مُمكن حتى يتنسى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمُستحقيها.

وأكد رئيس المجلس على استمرار أعمال الحصر للمباني التي لم تكتمل إجراءات حصرها من قبل اللجنة ، مُصدراً تعليماته العاجلة بتوفير إحتياجات اللجنة من الأجهزة والمُعدات التي تفرضها طبيعة العمل على أن تقوم اللجنة بموافاة البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها.