جامعة بنغازي الأفضل محلياً في تصنيف موقع “webometrics” الإسباني

تصدرت جامعة بنغازي تصنيف موقع webometrics كأفضل جامعة ليبية، حيث جاءت في الترتيب 3716 عالمياً، تلتها جامعة طرابلس التي حلت ثانية على الصعيد الوطني في المرتبة 3815 عالمياً، في تصنيف يضم أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم.

واحتلت بقية الجامعات الليبية، الحكومية والخاصة، تراتيب متدنية في سُلّم التصنيف العالمي، حيث جاءت جامعة مصراتة في المرتبة 4150 عالمياً، ثم جامعة سبها في المرتبة 4790 وجامعة عمر المختار في الترتيب العالمي 4938.

يُذكر أن موقع webometrics يتبع مركز الأبحاث الإسباني CSIC المرتبط بوزارة التعليم الإسبانية، والذي يعتمد في تقييمه للجامعات على موقعها الإلكتروني، ضمن معايير الإنتاج المعرفي والبحثي وحجم مؤشرات الاستدلال، بالإضافة للأثر العام للنشاط العلمي.

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