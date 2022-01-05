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رسائل مسربة تضع رئيس مؤسسة النفط في ورطة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشرت وثائق مسربة قام بإرسالها وزير النفط، محمد عون، إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص مخالفات رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، والتعدي على صلاحيات وزير النفط، وتبديد مقدرات البلاد في حسابات شخصية.

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قناة ليبيا

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