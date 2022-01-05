نصية: كلام عماد السائح عن تأجيل الانتخابات.. متناقض

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن “رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح ربط إجراء الانتخابات في 24 يناير برفع “القوة القاهرة” التي يقصد بها أحكام القضاء، وتفسير السائح لـ”القوة القاهرة” بـ”الأحكام القضائية” أمر يصعب على البرلمان التعاطي معه، وبعد حديث السائح عن أحكام القضاء أصبحت المسألة معقدة”.

وأضاف نصية في تصريحات صحفية أن “هناك تناقض كبير في تصريحات السايح، وهذا يعود للسبب الذي تعاطت فيه المفوضية من البداية مع قبول ملفات المرشحين، كما أن مسألة المصالحة الوطنية جزء من خارطة الطريق، وخارطة الطريق ترتكز على النظر في مسألة المسار الدستوري، ومن الضروري حسمه أولًا لإنهاء المراحل الانتقالية”.

وأشار إلى أن “المجلس الرئاسي مكلف بملف المصالحة الوطنية منذ توليه السلطة، و ملف المصالحة كان سبب مقابلتنا مع المجلس الرئاسي، وناقشنا أيضًا المسار العسكري والأمني، وهو مسار داعم ومهم جدًا للمسار السياسي حتى تنجح خارطة الطريق أو ننجح في حل المسار الدستوري”.