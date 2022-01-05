عميد أوباري: لو كانت ضمائر المسؤولين حية لما كان وضع الجنوب الصحي بهذا السوء

عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، إن رئيس الحكومة عبد الحميد لا يهتم بالجنوب ولا يوجد أي مشروع في أوباري لا في الحكومات السابقة ولا في الحكومة الحالية، ولم يزرنا أي مسؤول إلا نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح 3 مرات، لكنه لم يحل أي من مشاكلنا أيضًا.

أضاف في تصريحات صحفية: “كتبنا الكثير من المذكرات بشأن المستشفى المتهالك والوضع الصحي في المدينة وذهبنا إلى طرابلس وطرقنا باب ديوان المحاسبة وخالد شكشك قال إنه سيتحدث مع وزير الصحة، لكن لم يتغير شيء، ولو كانت ضمائر المسؤولين حية لما كان الوضع الصحي في الجنوب بهذا السوء الكارثي، و لو لا دعم الطب العسكري في المنطقة الشرقية لم نكن سنجهز المستشفى بأي معدات”.

وتابع: “لا يوجد أي أكسجين في مستشفى أوباري العام، ووكيل وزارة الصحة قال إنه لا يمكن توفيره لنا، وإدارة المستشفى السابقة، قالت لهم خذوا اسطوانة أكسجين واحدة وتصرفوا بها وهو أمر لا يليق، وطلبنا تحقيق في تلك المسائل الغريبة، و استغرب كيف تعيش الناس هذه الأوضاع، ونحن في الجنوب وصلنا لمرحلة اليأس مع المسؤولين”.

واختتم قائلًا: “الأوضاع التي يعيشوها الناس جعلتهم يفقدون أي أمل، والمواطن متعب ومجهد من تلك الظروف القاسية، و السيولة بدأت تأتي في الفترة الأخيرة، لكن المرتبات ضعيفة ولا تفي بالغرض”.