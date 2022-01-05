رئيسة مجلس الأمن تشدّد على ضرورة الضغط من أجل إخراج المرتزقة من ليبيا

قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي السفيرة النرويجية منى يول ،إنه من الصعب تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وشددت يول خلال مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك للشهر الحالي، على أنهم كانوا يأملون في أن تجري في موعدها، ولكن ذلك لم يحدث في 24 ديسمبر الماضي، حاثة الأطراف الليبية على التعاون والاتفاق حول المضي قدماً بشكل ديمقراطي بحيث يمكن إجراؤها.

من جهة أخرى أكدت يول أنهم شجعوا وطالبوا في كل بيان وتصريح بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار والضغط من أجل مغادرتهم، وأن التدخل والوجود الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، يمثلان مشكلة وتحدياً أمام التوصل إلى حل.

وأوضحت رئيسة مجلس الأمن الدولي في سياق متصل، أن المجلس سيعقد اجتماعاً حول ليبيا في هذا الشهر وسيناقش قضية التجديد لبعثة الأمم المتحدة والقضايا الأخرى، وفق قولها.