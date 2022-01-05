“الدبيبة” يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العسكري

بحث رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، آلية استمرار الجهود المبذولة من أجل بناء مؤسسة قضائية عسكرية فعالة، حاثاً على ممارسة كل الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة القضائية العسكرية.

وجاءت متابعة الدبيبة لقضايا عدة متعلقة بشؤون القضاء العسكري أثناء ترأسه -بصفته وزيراً للدفاع- الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري خلال العام 2022، والذي التأم داخل ديوان وزارة الدفاع في مدينة طرابلس- وفقاً لبيان مكتب الإعلام التابع للحكومة.

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قد عاد لممارسة عمله في مجلس الوزراء، بعد توقف عن العمل بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية المؤجلة، وكان مزمع انطلاقها في 24 ديسمبر 2021.

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