بلدية زليتن: مركز العزل يعمل بتبرعات رجال الأعمال ولم يتم صرف مستحقات الكوادر الطبية

قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية زليتن إسماعيل الجوسمي، إن هناك ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في بلدية زليتن، مؤكدًا أن مركز العزل ممتلئ بالحالات، وأن عدد المصابين بلغ 17 حالة، بعد ما كان يتراوح بين 4 و5 حالات فقط.

وذكر الجوسمي في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن مركز العزل في زليتن يستقبل في حالات من مصراتة والخمس ومسلاتة وترهونة.

وبيّن أن مصنع الاكسجين في المدينة يعمل بوتيرة جيدة، ولكن الشركة الموردة لسائل الأكسجين قد توقف إمداد المصنع في أي لحظة؛ بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة.

وشدد الجوسمي أنه لا يوجد إمداد طبي لمركز العزل، قائلاً: “لم نُزوّد بالمعدات منذ فترة، ومركز العزل يعمل الآن بتبرعات من رجال الأعمال، وهناك عزوف من الكوادر الطبية والطبية المساعدة؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة”.