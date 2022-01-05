الخارجية تعقد الاجتماع الثاني للبعثات الدبلوماسية الليبية في قارتي آسيا وأستراليا

عقد اليوم الأربعاء الاجتماع الافتراضي الثاني برئاسة أحمد النعاس مدير إدارة شؤون آسيا و أستراليا بوزارة الخارجية مع رؤساء البعثات الليبية وبمشاركة(16 بعثة )بدول آسيا و أستراليا، وبحضور مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام.

وحضر الاجتماع، مدير إدارة الشؤون الإسلامية، مدير إدارة الشؤون القنصلية، مـدير مــكتـب المشـروعـات، رئـيـس القـسـم الـمـالي، رؤساء الأقسام بالإدارة الآسيوية و الأسترالية.

وتابع الإيجاز، نقل أحمد النعاس في مستهل الاجتماع تحيات الوزيرة لكافة البعثات وحرصها الدائم على حسن سير عملها بما يعزز الدبلوماسية الليبية، كما تناول الاجتماع المشاكل والصعوبات التى تواجه سيــر العـمــل و إيــجـاد الحــلـول المــلائـمة لــهـا.