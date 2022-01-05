«عزل سرت» يستغني عن خدمات 8 عناصر

أصدر مدير مركز العزل بسرت، الدكتور عبدالله الأحول، قرارًا بالاستغناء عن ثمانية عناصر طبية متعاونة مع المركز بين أطباء وتمريض.

ويرى الأحول أن القرار رقم «2» لسنة 2022، يأتي في إطار إعادة التنظيم لسياق العمل بالمركز.

ويصل عدد العاملين بالمركز كمتعاونين إلى أكثر من أربعين بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وبينما ظهرت خلال الفترة الماضية بعض المشكلات الإدارية في المركز مع عدد من العناصر، طالب آخرون بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

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والأسبوع الماضي، استمع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، إلى الاحتياجات والمشكلات التي تواجه الأطقم الطبية في مركز العزل بالمدينة، من أجل تحسين الخدمات الطبية لمصابي فيروس «كورونا».

جاء ذلك خلال زيارة عميد البلدية مركز العزل المخصص لعلاج مرضى فيروس «كورونا» في سرت، حيث التقى الطاقمين الطبي والإداري بالمركز، فيما طالب الأطباء بإصلاح بعض الأجهزة الطبية المعطلة، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل، ومنها صرف الإعاشة والتموين، بالإضافة إلى سرعة تركيب مصنع الأكسجين.

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