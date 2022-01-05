وزير الثقافة المُكلّف يباشر عمله الأسبوع المقبل

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل”، الذي تم تكليفه مؤخراً بتسيير أعمال وزارة الثقافة في حكومة الوحدة، إن خطوة تكليفه من قبل رئيس الحكومة هدفها الحرص على استمرارية الوزارة في القيام بدورها خلال هذه “المرحلة الحساسة”-حسب وصفه.

وجاء -في أول تصريحات له بعد قرار التكليف- أنه “يباشر مهامه وزيراً مُكلّفاً بتسيير أعمال الوزارة مع بداية الأسبوع المقبل، وأنه يستند إلى رؤية أساسها “الثقافة الوطنية المُوحّدة والملهمة لوجدان شعبنا النابعة من جذور الثقافة العربية والإسلامية وبُعدها الإنساني”.

وتعهد الغويل في تصريحه أنه سيولي اهتماماً بالشأن الثقافي “في الأطراف والمركز لإعادة التوازن للمشهد الثقافي الليبي، كون هذا التكليف جاء من دوافع الحرص لدى الحكومة التي تريد ضمان استمرارية هذه الوزارة المهمة في القيام بدورها في الحفاظ على الهوية الوطنية، وصون التراث الليبي وتحفيز الكُتّاب والمبدعين في مجال الكتابة والفن والمعرفة لمواصلة الإنتاج والإبداع في مختلف أوجه الثقافة”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة قد أصدر قراراً بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل بمهام تسيير أعمال وزارة الثقافة بعد قرار النائب العام حبس الوزيرة، مبروكة توغي على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.

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