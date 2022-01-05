مدير أمن السواحل ورئيس جهاز مكافحة الهجرة يزوران مكتب الترحيل بمطار مصراتة الدولي

طرابلس 05 يناير 2022 (وال)- قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، رفقة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة، بزيارة إلى مكتب الترحيل التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بمطار مصراتة الدولي.

هذا ورافق عميد البشير بالنور في زيارته مدير إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مقدم محمد الضراط، وقوة العمليات المشتركة رائد عباس الكردي، وذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية خالد مازن، لتفعيل مقرات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإدارة العامة لأمن السواحل، لتمكينها من أداء المهام المكلفة بها.

كما شملت الزيارة؛ جولة ميدانية لمنفذ ميناء مصراتة البحري، وكذلك زيارة لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل مصراتة، ومقر إدارة المهام الخاصة بالإدارة العمليات الأمنية.

وتهدف الزيارة للوقوف على العراقيل والصعوبات التي تُواجه هذه الجهات، ووضع الحلول لها بما يُساهم في إنجاح العمل والمهام المكلفة بها.

وأكد الفريق على إن العمل مستمر؛ لحين استكمال المهام المكلفين بها حسب تعليمات الوزير بالخصوص. (وال) ب خ/ ر ت

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