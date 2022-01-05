افحيمة: مجلس النواب لديه حزمة من الإجراءات التي ستعلن بعد 24 يناير الجاري حال عجزت مفوضية الانتخابات عن تحديد موعد جديد للعملية الانتخابية

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن “المجلس لديه حزمة من الإجراءات التي ستعلن بعد 24 يناير الجاري حال عجزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تحديد موعد جديد للعملية الانتخابية، مرجحًا أن تشمل هذه الإجراءات “إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية”.

وقال افحيمة، في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” السعودية، اليوم الأربعاء، “بعد يوم 24 يناير سوف يعلن مجلس النواب، عن طريق لجنته الخاصة بخارطة الطريق، الخطوات التي سيقوم بها. الآن لا نملك إلا أن ننتظر (رئيس المفوضية) عماد السايح وأن ننتظر منه أن يحدد موعدًا» جديدًا للانتخابات”.

وأضاف افحيمة أنه “إذا عجز السايح ربما ستكون لدى مجلس النواب حزمة من الإجراءات سيقوم بها لعل منها سيكون إعادة تشكيل المفوضية وهو أحد الإجراءات وأيضًا وضع المدد الزمنية المناسبة كما كان يراها مجلس النواب قبل 24 ديسمبر 2021، والذي هيج عليه الشارع وقيل إن مجلس النواب يتمسك بالسلطة ولا يريد إجراء الانتخابات، والآن بعد 24 ديسمبر و24 يناير أصبح الليبيون يعرفون جيدًا لماذا مجلس النواب كان يقول إنه من الصعب إجراء هذه الانتخابات في مثل هذه الظروف”.