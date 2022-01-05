في أول عمل رسمي له.. سفير ليبيا الجديد لدى أنقرة يلتقي وزير خارجية تركيا

التقى السفير الليبي الجديد لدى أنقرة مصطفى الجليب، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال جاويش اوغلو في تغريدة له، مساء اليوم الأربعاء، استضفنا سفير ليبيا المعين حديثًا في بلدنا ومستشار مجلس النواب الليبي لتركيا والبلقان”.

وكان أردوغان استلم أوراق اعتماد الجليب سفيراً ليبياً لدى بلاده في 15 ديسمبر الماضي، بالمقر الرئاسي بأنقرة، بمراسيم رسمية.

يذكر أن الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق ،بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبيل بدء الانتخابات الليبية، وسط رفض تركي، التي تدعي وجودها شرعي نابع من الاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايته.