نصية: لجنة خارطة الطريق ترى أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من عملها

العنوان-طرابلس

قال، النائب عبدالسلام نصية عضو لجنة خارطة الطريق، إن اللجنة ترى أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من الخارطة.

وأضاف نصية، في تصريح لتلفزيون المسار، إن اللجنة ترى أن ملف المصالحة الوطنية المكلف به المجلس الرئاسي مهم وقد استمعنا للمجلس الرئاسي حول عمله بالخصوص وما إن كانت هناك عراقيل يمكن تضمينها لخارطة الطريق لإيجاد حلول لها حتى تكون الخارطة كاملة.

وقال ربما يحتاج المجلس الرئاسي لتشريعات وقرارات يمكن تضمينها في خارطة الطريق لحل المشكلة والخروج من المراحل الانتقالية.

وقال نصية تحدثنا مع المجلس الرئاسي في مسألة المسار العسكري والأمني باعتبار أن المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي.

نصية لتلفزيون المسار: مسألة المصالحة الوطنية جزء من خارطة الطريق واجتمعنا مع المجلس الرئاسي لمناقشة ذلك#ليبيا#المسار_بداية_المشوار

التردد: 11373H 27500 pic.twitter.com/o5m9wugZWn — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) January 5, 2022

واجتمعت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب الثلاثاء مع المجلس الرئاسي، وذلك في إطار تواصلها مع جميع الأطراف السياسية الليبية.