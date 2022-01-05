ليبيا الان

نصية: لجنة خارطة الطريق ترى أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من عملها

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قال، النائب عبدالسلام نصية عضو لجنة خارطة الطريق، إن اللجنة ترى أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من الخارطة.

وأضاف نصية، في تصريح لتلفزيون المسار، إن اللجنة ترى أن ملف المصالحة الوطنية المكلف به المجلس الرئاسي مهم وقد استمعنا للمجلس الرئاسي حول عمله بالخصوص وما إن كانت هناك عراقيل يمكن تضمينها لخارطة الطريق لإيجاد حلول لها حتى تكون الخارطة كاملة.  

وقال ربما يحتاج المجلس الرئاسي لتشريعات وقرارات يمكن تضمينها في خارطة الطريق لحل المشكلة والخروج من المراحل الانتقالية.

وقال نصية تحدثنا مع المجلس الرئاسي في مسألة المسار العسكري والأمني باعتبار أن المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي.

واجتمعت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب الثلاثاء مع المجلس الرئاسي، وذلك في إطار تواصلها مع جميع الأطراف السياسية الليبية.


Post Views:
88

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك