مركز ضمان الجودة يبحث مقترح تعديل لائحة المعادلات

بحث المدير العام للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريس، ورئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية عبد الله عبد الجليل، في اجتماعه الثاني عشر مع أعضاء اللجنة مقترح تعديل لائحة المعادلات.

وشهد الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، مناقشة الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة في السابق، ومحاولة وضع حلول لها حتى يمكن تفاديه مستقبلاً، إلى جانب تسوية عدد من المواضيع المتأخرة التي ظلت عالقة في الفترة السابقة.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية معنية بمعادلة الشهادات الجامعية والعليا، الصادرة عن مُؤسسات تعليمية من خارج الدولة الليبية، حيث تضم في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بالجامعات الليبية ذوو الخبرة السابقة في شؤون ضمان الجودة والاعتماد.

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