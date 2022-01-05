خاص| اجتماع اللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية مع عدد من قبائل بالمنطقة الشرقية

بنغازي 05 يناير 2022 (وال)- عقدت اللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من ممثلي قبائل بالمنطقة الشرقية الذين وصلوا إلى مدينة بنغازي لإعلان الانضمام لهذا المشروع الوطني.

هذا وناقش الاجتماع جدول الأعمال بينها تسييّر قافلة لعدد من مدن الجبل الأخضر، بغية استقطاب الطاقات الشبابية خلال شهر يناير الحالي.

وأوضح المنسق العام لشؤون المرأة باللجنة المصالحة الوطنية هند الشيخي – لوكالة الأنباء الليبية – قائلة: “ترتكز أهدافنا على ترسيخ مبدأ ليبيا للجميع، وتطبيق التكامل والسلم الاجتماعي، ونبذ الكراهية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ المصالحة الوطنية، والتأكيد على دور رؤساء المجالس القبلية والشبابية والحكماء، لتذليل كل الصعاب لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى العمل على تحويل المصالحة الوطنية من نظرية إلى تطبيق”.

وأشارت الشيخي إلى أن اللجنة التأسيسية؛ حصلت على موافقتها القانونية لممارسة أعمالها من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتصريحات الأمنية والاعتماد؛ تمت بالتعاون مع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي. (وال) هــــ ش/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال