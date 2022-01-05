عقيد خالد حفتر: اللواء 106 مجحفل وظيفته خدمة الناس وحماية أرزاقهم

العنوان-بنغازي

أكد آمر اللواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة الليبية، عقيد خالد خليفة حفتر، على أن اللواء وظيفته خدمة الناس وحمايتهم وإرجاع ممتلكاتهم وعدم الاعتداء على أرزاقهم.

وقال، إن اللواء 106 مجحفل قدّم منذ تأسيسه ما يفوق الـ1000 شهيد، خلال الحرب ضد الجماعات الإرهابية والإجرامية.

وأكد أن كل الجهود التي قام بها اللواء جاء بفضل منتسبيه من ضباط وضباط صف وجنود.

جاء ذلك في كلمته في حفل تكريم اللواء 106 مجحفل جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود، ممن شاركوا في التمرين التعبوي “رعد 2021” على مستوى لواء مُشاة في الهجوم على الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.