المستشار الصديق الصور يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة زليتن

طرابلس 05 ينار 2022 (وال)- عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد عبد الحكيم الخيتوني، ومدير أمن زليتن عقيد عطية الطالب، ورئيس البحث الجنائي زليتن وأعضاء من النيابة بمكتب النائب العام.

واستعرض خلال الاجتماع؛ الأوضاع الأمنية داخل مدينة زليتن، وسير العمل الأمني في ضبط المجرمين والمطلوبين للنيابة العامة، ومدى التزام رجال الشرطة في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن النيابة العامة واحترام الإجراءات التشريعية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آخر المهام التي انجزت بناء على التعليمات التي صدرت عن السيد النائب العام، في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في هذه الجرائم. (وال) ب خ/ ر ت

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