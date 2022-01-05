رئيس الكونغو: تأجيل الانتخابات الليبية يثير المخاوف مجددا

دعا ‏رئيس جمهورية ‎الكونغو ورئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو، المرشحين الرئاسيين في ‎ليبيا إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب، وتحقيق المصالحة الوطنية، والسعي إلى توافق الآراء حول تقويم انتخابي واقعي وموثوق.

وقال ‏ساسو نغيسو في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الوضع في ‎ليبيا يثير مخاوف جدية مرة أخرى بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى.

وأكد رئيس الكونغو على أنه لا توجد طريقة أخرى للخروج من الأزمة الليبية باستثناء عملية انتخابية شاملة وشفافة.