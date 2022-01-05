الورفلي: مجلس النواب لا يستطيع تشكيل حكومة جديدة.. وحكومة الوحدة أسوأ حكومة في تاريخ ليبيا

ليبيا – قال المترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة العربي الورفلي إن هناك مجموعات سيطرت على الحكومة. مشيرًا إلى أنه لا توجد بهذه الحكومة أي نوع من الإيجابيات بل على العكس هي أسوأ حكومة تشكل في تاريخ ليبيا.

الورفلي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حكومة الدبيبة نخرها من اليوم الأول الفساد الإداري والاقتصادي والمالي وفساد المستندات وداخل أروقة الوزارات هي ولدت فاسدة واستمرت بالفساد، بحسب قوله.

وأكد على ضرورة وجود حكومة تحافظ على سيادة الشعب الليبي وكرامته لا كالحكومة الحالية التي عجزت عن توفير الكتاب المدرسي للطلبه وتوفير جواز سفر للمقيمين في الداخل والخارج على الرغم من أنه حق من حقوق المواطن الليبي.

وأضاف: “نحن نمر بمأزق حقيقي الآن نبحث عن حلول مع الحكومة ولا يوجد حلول تلوح بالأفق، مجلس النواب لا يستطيع الآن تشكيل حكومة وحكومة الدبيبة مستمرة رغم الجميع، يعني هناك أطراف دولية تريد استمرار هذه الحكومة، مجلس النواب ممكن أن يصدر قرار بإيقاف الحكومة لكن لن يتم الاعتراف بالقرار”.

كما شدد على أن الجميع يريد الاستمرار والشعب الليبي يشاهد السلبيات من حكومة ومجلس نواب وينتظر الحل، معتبرًا أن مجلس النواب لا يستطيع تشكيل حكومة وحكومة الدبيبة ستستمر رغمًا عن الجميع.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ هل لك أن تقيم عام من عمل الحكومة الدبيبة في ميزان السلبيات والإيجابيات؟

من الصعب أن نجد توصيف الآن لحكومة الدبيبة الآن الشعب الليبي يطلق عليها حكومة الدبيبة، كان من المفروضة أن يكون اسمها الحكومة الليبية وهناك مجموعات سيطرت على الحكومة، وأرى أنه لا توجد بهذه الحكومة أي نوع من الإيجابيات، بالعكس أسوأ حكومة تشكل في تاريخ ليبيا.

هذه الحكومة نخرها من اليوم الأول الفساد الإداري والاقتصادي والمالي وفساد المستندات وداخل أروقة الوزارات هي ولدت فاسدة واستمرت بالفساد، نحن نريد حكومة تحافظ على سيادة الشعب الليبي وكرامة الشعب والحكومة عجزت عن توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ، وتوفير جواز سفر للمقيمين في الداخل والخارج، وهو حق من حقوق المواطن الليبي.

هناك مبالغ رهيبة خرجت علينا الحكومة ومليارات صرفت خلال عشر أشهر 90 مليارًا، حكومة الدبيبة تحاول خداع الشعب الليبي ونشر الأرقام هذه بالدولار، حكومة الدبيبة كرست الفرقة والآن تمارس عنصرية وتفرقة ضد الشعب الليبي. هناك عدد كبير من أبناء الشرطة الذين يحرصون على العمل وتوفير الأمن للناس لا يتلقون مرتباتهم بينما تغدق الحكومة الملايين على الناس من داخل طرابلس؛ لأنهم من محيطات المليشيات.

لو وفر مشاريع للشباب هذا حل لكن ليس أن تدير عرس للشباب هذا ليس حل تغدق من أموال الليبية خارج الميزانية، لا يوجد في ميزانية الدولة ميزانية خاصة بالزواج، مليارات ونحن بأمس لحاجة لأشياء أخرى لها أولوية، كالعلاج وجواز السفر والكتاب المدرسي انظر لوزارة الثقافة وما حصل فيها الفساد.

س/ كيف تتابع الاتهامات الموجه الآن من النائب العام لعدد من الوزراء لحكومة الدبيبة؟

متفق أن حكومة الدبيبة حكومة فساد من كل الليبيين، هذا أمر واضح. الفساد موجود والوساطة والمحسوبية وكل هذه الأمور، اتضح أن وزارة الثقافة ليس منا نحن بل من الصديق الصور أوقف وزارة الثقافة وهذا موجود الكلام بالمستندات عليها شبهات فساد، وزير التعليم لا نعلم مصيره بشأن الكتاب المدرسي وغيره وهناك وزير العمل لا يحمل شهادة ماجستير من بريطانيا كما يدعي نحن أمام حالة فساد مريعة وكبيرة لكن المواطن الليبي ينتظر الحلول، ما الحل مع الحكومة وهي تمارس أبشع أنواع الفساد المالي من رئيس الحكومة عن طريق المليارات التي صرفت ما الحل وما دور مجلس النواب؟.

الدبيبة جاء للبقاء رغمًا عن مجلس النواب الذي أعطاه الثقة واستطاع أن يحبط الوصول للعملية الانتخابية، نحن أمام وضع سيئ لم يحصل في تاريخ الشعوب والآن الحاجيات واحتياجات المواطن الليبي غير متوفرة.

س/ هل يمكن أن يرمم الراقع بعض الخروق في جسد عبد الحميد الدبيبة عبر تعديل حكومي واسع؟

نحن نمر بمأزق حقيقي الآن نبحث عن حلول مع الحكومة ولا يوجد حلول تلوح بالأفق، مجلس النواب لا يستطيع الآن تشكيل حكومة وحكومة الدبيبة مستمرة رغم الجميع يعني هناك أطراف دولية تريد استمرار حكومة الدبيبة. الإنجليز يدعمونه ومجلس النواب ممكن ان يصدر قرار بإيقاف الحكومة لكن لن يتم الاعتراف بالقرار؛ لأن مجلس النواب أصبح غير فعالية، يجتمعون في طبرق ويتحدثون دون الوصول لحلول.

الجميع يريد الاستمرار والشعب الليبي يشاهد السلبيات من حكومة ومجلس نواب، ما الحل؟ عجزنا عن إيجاد حل أو مناقشة حل معين. مجلس النواب لا يستطيع تشكيل حكومة وحكومة الدبيبة ستستمر رغمًا عن الجميع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية