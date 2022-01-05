ليبيا تشارك اجتماع الاتحاد الدولي لنقابات العمال تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»

شاركت الدولة الليبية في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، برئاسة الأمين العام جمال القادري، اليوم الأربعاء، الذي من المقرر أن يستمر لمدة يومين، بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه العمال العرب من إرهاب واحتلال، وكذلك تداعيات فيروس كورونا على العمال، وأهمية التمسك بشعار “قوتنا في وحدتنا” لمواجهتها.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد مشاركة أعضاء الأمانة العامة ممثلي بلدان، سوريا، مصر، العراق، لبنان، وفلسطين، وبحضور السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، حيث جرى النقاش حول بعض الملفات التنظيمية، وخطة نشاط أمانات الاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت شعار “قوتنا في وحدتنا”.

وجرى خلال الاجتماع، نقاش بشأن العمل المشترك، وتفعيل دور الأمانات داخل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، للمزيد من الأنشطة والفعاليات والمواقف التي من شأنها الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال العرب، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والعمل مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة للمزيد من الحوار المجتمعي، وإدماج العمال في عمليات التنمية باعتبارهم جنود الإنتاج، وطاقة بشرية تخدم المجتمع وتسانده، وتحميه من الأزمات.