الصور يبحث مع مسؤولين من “الداخلية” تنفيذ الأوامر القضائية في زليتن

استعرض النائب العام “الصديق الصور” مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد عبدالحكيم الخيتوني، الأوضاع الأمنية داخل مدينة زليتن الساحلية وسير العمل الأمني في ضبط المجرمين والمطلوبين للنيابة العامة، ومدى التزام رجال الشرطة في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن النيابة العامة واحترام الإجراءات التشريعية – وفقاً لما أوردته وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع الذي التأم داخل مكتب النائب العام، مدير أمن زليتن عقيد “عطية الطالب”، ورئيس البحث الجنائي زليتن وأعضاء من النيابة بمكتب النائب العام.

وناقش المجتمعون أيضاً آخر المهام التي أُنجزت بناءً على التعليمات التي صدرت عن النائب العام، في البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في هذه الجرائم.

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