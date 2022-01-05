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الهلال الأحمر يعاني من قلة الإمكانيات لصيانة المرافق المتضررة بسبب الحروب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعاني الهلال الأحمر فرع سرت من قلة الإمكانيات وعدم الاهتمام به من الجهات ذات العلاقة بصيانة مرافقه المتضررة بسبب الحروب التي شهدتها المدينة، مطالبين البلدية والإدارة العامة للهلال الأحمر والحكومة بالاهتمام في هذا المرفق الحيوي الهام.

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قناة ليبيا

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