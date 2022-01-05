الهلال الأحمر يعاني من قلة الإمكانيات لصيانة المرافق المتضررة بسبب الحروب

يعاني الهلال الأحمر فرع سرت من قلة الإمكانيات وعدم الاهتمام به من الجهات ذات العلاقة بصيانة مرافقه المتضررة بسبب الحروب التي شهدتها المدينة، مطالبين البلدية والإدارة العامة للهلال الأحمر والحكومة بالاهتمام في هذا المرفق الحيوي الهام.

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