الشركسي: المسار الدستوري صعب ومستحيل المضي فيه

رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد هي مرحلة نهاية خارطة الطريق التي إقرار ملتقى الحوار السياسي.

ورفض الشركسي في تصريحات صحفية أي أطروحة تتكلم عن خارطة طريق جديدة، وبالذات التي تصدر من مؤسسات لا تمتلك شرعية، لأن شرعيتها نفذت عندما جاء الاتفاق السياسي.

وقال عضو ملتقى الحوار السياسي إن هناك أخطاء حصلت من كل الأطراف السياسية الفاعلة المناط بها إرجاء الانتخابات سواء في إطار التشريعات أو تنفيذها وحتى من القضاء نفسه، مشيرا إلى أن مجلس النواب تباطأ وتلكأ ، حيث إنه أصدر القانون عدة مرات وعدله.

وأضاف الشركسي أنه لا بد أن يكون هناك تعاون مع مجلس النواب والمفوضية لرفع القوة القاهرة التي سببت تأجيل الانتخابات، مؤكدا أنه لا يحق لأي مؤسسة أن تصادر حق المواطنين الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، بالتالي تشييع الانتخابات لمثواها الأخير أمر بعيد المنال.

واستدرك: “لكن لا توجد نية حقيقية للذهاب للاقتراع ، حيث نرى اليوم تحركات في المغرب وعودة لمناقشة المسار الدستوري الذي نعلم أنه مسار صعب ومستحيل المضي فيه”، بحسب قوله.