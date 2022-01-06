وليامز تؤكد وقوف الأمم المتحدة مع احترام إرادة الناخبين الليبيين

العنوان-طرابلس

جددت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تأكيد وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات واحترام إرادة 2.8 مليون ناخب.

جاء ذلك في تغريدة حول لقائها الأربعاء مع عدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات. وقالت وليامز، إن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

2/1 التقيت اليوم بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وجددت التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة. pic.twitter.com/UARqDKu3OY — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 5, 2022

وأضافت، إنها جددت التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وشددت وليامز على الحاجة الملحة إلى بذل “جهود حازمة” لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا.