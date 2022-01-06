مساعدات طبية إيطالية لبلدية ترهونة وبني وليد

تسلّمت بلديتا ترهونة وبني وليد جهازَي تنفس صناعي لاستخدامها في غرف العناية المُركّزة، بمستشفى ترهونة وبني وليد العامين.

وتأتي هذه المساعدة الطبية في إطار مبادرة جسر التضامن التي أطلقتها الحكومة الإيطالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبالتنسيق مع المجالس البلدية المعنية لدعم القدرات الطبية للمستشفيات العمومية، وتحسين تقديم الخدمات الطبية للمواطن.

يُذكر أن مندوباً تابعاً للسفارة الايطالية لدى ليبيا أشرف على تسليم أجهزة التنفس الصناعي، التي تأتي في وقت تشهد فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا زيادة بعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون.

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