النويري يشدد على أهمية عمل لجنة خارطة الطريق البرلمانية

أكد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري أهمية عمل لجنة خارطة الطريق البرلمانية، مشدداً على ضرورة تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء النويري بأعضاء اللجنة، حيث استعرض رئيسها نصر الدين مهنى نتائج أعمال ولقاءات اللجنة مع الأطراف السياسية، وفق بيان المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

يُذكر أن مصدراً نيابياً أكد لـ218 عمل اللجنة على صياغة تصور دستوري، انطلاقاً من مشروع مسودة الدستور بالتشاور مع الأطراف السياسية، مستبعداً أن تنجز مهامها قبل 12 شهراً.

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