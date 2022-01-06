مفوضية اللاجئين: نرحب بإجلاء 93 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا

رحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، بعملية إجلاء 93 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا، وهي ضمن مجموعة تضم أطفالا ونساء معرضين للخطر.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها، «نرحب بإجلاء 93 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا»، موضحة أن هذه المجموعة هي الأولى من إجمالي 500 مهاجر سيجري إجلاؤهم.

وذكرت أن إجلاء المهاجرين الـ500 جاء بموجب آلية قبول إنسانية جديدة، وأم تلك المجموعة تضم المجموعة أطفالا ونساء معرضين للخطر، كما ستُنظَّم 5 رحلات جوية على مدار عامٍ لنقلهم.