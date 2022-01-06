“الداخلية” تزيل المباني العشوائية على شواطئ مدينة مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية تمكن الإدارة العامة للعمليات الأمنية من تأمين عملية إزالة المباني العشوائية على شواطئ مدينة “مصراتة”، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي.

وأوضحت الوزارة أن العملية التي تمت اليوم الأربعاء، شملت إزالة التعديات على الشواطئ الممتدة من منطقة الطوبة إلى شاطئ مرياط، في إطار حملة إزالة التعديات والمخالفات التي تطال الفضاءات العامة.

جدير بالذكر أن الحملة تأتي بتعليمات مباشرة من النائب العام ومكتب المحامي العام مصراتة، بعد اتساع دائرة التعديات على أملاك الدولة، حيث شملت الحملة مدن القربوللي والخمس ومصراتة.

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