كاتب سوداني: شركات سياحة معروفة في الخرطوم تهرب الشباب إلى ليبيا

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، هيثم محمود، إن موقع السودان الجغرافي يجعلها معبرا رئيسيا للهجرة غير الشرعية خاصة من مناطق شرق ووسط إفريقيا مثل إثيوبيا وأوغندا وإريتريا وكينيا ومنها إلى الصحراء المصرية ثم إلى ليبيا.

وأضاف محمود خلال تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” رصدتها “الساعة 24″، أن هناك عصابات ومؤسسات وشركات منظمةتتولى الهجرة غير الشرعية، حيث يقوم الشاب بدفع مبلغ مالي لمكاتب معروفة في الخرطوم تتستر تحت مسمى وكالات السفر والسياحة، لإيصاله إلى إيطاليا.

وأشار الكاتب إلى أنه يتم تفويج جزء من الهجرة من منطقة سوق ليبيا غرب أم درمان عبر سيارات لاند كروز تحمل الشباب إلى الصحراء وسط غياب تام للسلطات خاصة الأعوام الأخيرة جراء التدهور الأمني.

وتابع: “لا يمر أسبوع إلا وتجد جارك، قريبك، قد غادر إلى ليبيا ومنها إلى المصير المحتوم، ولا يمر شهر إلا ونجد عشرات السودانيين ابتلعهم البحر”.

ولفت المحلل السياسي إلى أن هناك عصابات في ليبيا تتاجر بالمهاجرين، حيث تستلم الشباب كرهائن وتتصل بأسرهم لدفع فدية حتى يعودوا لبلادهم من جديد.

ودعا الكاتب إلى إغلاق الحدود عبر القوات السودانية وفرض عقوبات على عصابات الهجرة وتفتيش وكالات السفر ومكاتب السياحة التي تعمل في التهريب خاصة بمنطقة كسلا حيث هناك عصابات معروفة للجميع.