وزارة التعليم تعتمد طباعة كتب دراسية سابقة وتجدد أخرى

اعتمدت وزارة التربية والتعليم المقررات في الإصدارات الدراسية المطبوعة العام الماضي، لجميع المواد، باستثناء مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الخامس ابتدائي والأول والثالث إعدادي، والتي ستخضع لطبعات مختلفة- حسب ما جاء في كتاب وجّهته الوزارة إلى مراقبات التعليم في كافة البلديات، صدر اليوم الأربعاء وحمل توقيع “مسعود الأسود” وكيل الوزارة للشؤون التربوية.

وجاء في التعميم أن الوزارة ستُصدر كتباً جديدة لمادة التاريخ للصفين السادس ابتدائي والثالث إعدادي، فيما سيبقى مقرر مادة الكمبيوتر للصف الثالث إعدادي كما هو دون تغيير عن العام الدراسي الماضي “2020-2021″، مع إلغاء تدريس الكمبيوتر هذا العام لبقية الصفوف، وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 730 للعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الحالي الذي بدأ متأخراً قد شهد اختفاء الكتاب المدرسي، وعدم قيام الوزارة والحكومة بطباعة الكتاب، ما فتح جدلاً واسعاً وانتقادات في الشارع الليبي.

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