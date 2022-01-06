انتشال جثة مجهولة الهوية قبالة سواحل القره بوللي

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن دورياتها من انتشال جثة مجهولة الهوية قبالة سواحل منطقة القره بوللي شرق طرابلس.

وأوضحت الإدارة أن عملية الانتشال التي تمت اليوم الأربعاء جرت بحضور فريق الهلال الأحمر الليبي، حيث تم إحالة الجثة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن فرق أمن السواحل تمكنت قبل أيام من انتشال جثة متحللة تعود لامرأة على شاطئ مدينة تاجوراء، حيث تنشط عمليات الهجرة القانونية التي شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة رغم سوء الأحوال الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية