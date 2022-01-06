ستيفانى: تنسيقية الأحزاب والتكتلات طالبوني بعدم الالتفاف على إرادة الليبيين

جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفانى وليامز تأكيدها، على وقوف منظمة الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، في تغريدة لها عبر تويتر، «التقيت اليوم بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت».

وأضافت «جددت التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة»، مشددة «على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».