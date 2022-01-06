“الصور” يوجه بإخلاء 12 موقعا مملوكا للدولة

التقى النائب العام الصديق الصور، مدير أمن زليتن ، ورئيس مكتب البحث الجنائي زليتن ، ورئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس ، بحضور رئيس قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية ووكيل النيابة بالقسم.

وتمحور اللقاء حول أخر الإجراءات المتخذة في شأن تنفيذ أمر النائب العام بإخلاء اثني عشر موقعاً مملوكاً للدولة الليبية وإزالة مظاهر التعدي عليها وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة في أقرب الآجال ، على أن يتم ذلك وفق مخطط عملي تشترك في تنفيذه الجهات ذات الصلة .

كما تناول اللقاء استعراض آخر الإجراءات المتخذة حيال المطلوبين في واقعة الاعتداء على أعضاء هيئة الشرطة في مكتب البحث الجنائي زليتن ، ووجه بضرورة تتبعهم لخطورة الفعل الذي قارفوه وأثره على تعزيز ثقة الناس في جهات إنفاذ القانون .