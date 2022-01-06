بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 06 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 06 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة مع سقوط أمطار متفرقة،وتشمل مناطق الشمال الشرقى من يوم السبت.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: تكاثر للسحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية تكون جيدة على بعض المناطق مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية تنشط بداية من مساء الغد تصل سرعتها إلى (25) عقدة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-20) مْ، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم ويكون ملحوظ خلال الأيام القادمة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-22) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم السبت.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 – 22) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ويشمل باقي المناطق يوم السبت.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ وتسجل انخفاض بداية من السبت.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:15).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).