الوندي: نخشى أن يصل الكتاب المدرسي ولا نتمكن من إيصاله إلى البلديات والمراقبات التعليمية

ليبيا – قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي إنهم ينتظرون الإفراج عن التفويض المالي الخاص بعمال المناولة الذين لم يتحصلوا على رواتبهم لأكثر من سنة، معربا عن خشيتهم أن يصل الكتاب المدرسي ولا يتمكنوا من إيصاله إلى البلديات والمراقبات التعليمية.

الوندي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الأربعاء أضاف:” لم نتمكن من توزيع الكتب المتوفرة في المخازن للسبب نفسه، وخاطبنا كل المسؤولين لكن دون جدوى”.

وأضاف أن وزير التعليم المكلف وعد بتحويل التفويض في أقرب وقت، وننتظر الإفراج لأكثر من أسبوعين ولا جديد،على حد تعبيره.

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