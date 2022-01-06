الارصاد: تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ للحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق بدءاً من الليلة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء اليوم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الفصلية، مع تكاثر للسحب و سقوط أمطار متفرقة من حين الى اخر يصحبها خلايا رعدية و تكون جيدة على بعض الأماكن مما تسبب في جريان الأودية المحلية.

ووفقاً للتقرير تشمل هذه التقلبات بداية من يوم السبت مناطق الشمال الشرقي مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على اغلب مناطق ليبيا قد تتجاوز سرعتها (50)كم/ساعة خاصة على المناطق الساحلية، وهذه الرياح تزيد من الأحساس ببرودة الطقس خلال أيام الأسبوع القادم على كامل البلاد. والله أعلم.