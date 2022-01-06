الدبيبة يشهد اصطفاف أول دفعة تقبلها كلية الشرطة بالعزيزية منذ 2011

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة كلية الشرطة في مدينة العزيزية، صباح الخميس، حيث شهد الاصطفاف الصباحي للطلاب.

وقال وزير الداخلية خالد مازن إن هذه الدفعة رقم 36، وتضم 309 طلاب من حملة الشهادة الثانوية، المنتمين لجميع مناطق ليبيا، والذين اجتازوا امتحانات القبول المختلفة، مؤكدًا أن الكلية كانت متوقفة عن قبول الطلبة منذ العام 2011، وهذه الدفعة الأولى منذ ذلك الوقت، حسب بيان المكتب الإعلامي للدبيبة، على صفحته في موقع «فيسبوك».

وشملت جولة الدبيبة في الكلية، أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلاب المستجدين، كما استمع لشرح من وزير الداخلية ومدير الكلية العميد محمد أبوحجر عن الخطة التطويرية للكلية.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر للعاملين بالكلية على جهودهم من أجل رجوعها للعمل، مشددًا على ضرورة تطويرها، وزيادة عدد المقبولين بها.

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